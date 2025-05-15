В ЄС розкритикували "Євробачення" за заборону прапора на сцені

Єврокомісар з питань культури Глен Мікалеф розкритикував пісенний конкурс "Євробачення" за заборону виконавцям розмахувати прапором ЄС, заявивши, що європейці не повинні просити дозволу, щоб проявляти свою ідентичність.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Politico.

На минулорічному конкурсі в Мальме було заборонено демонструвати прапор ЄС, а також інші недержавні прапори, що викликало різку критику з боку Брюсселя.

Цього року Швейцарська телерадіокомпанія та Європейська мовна спілка, яка організовує "Євробачення", дещо пом'якшили свою позицію, дозволивши публіці розмахувати прапором ЄС під час музичного конкурсу, але не артистам.

"Європейський прапор символізує наші цінності, нашу європейську ідентичність, інклюзивність і громадянство майже півмільярда людей. Якщо національні прапори можуть бути на сцені, то європейський прапор теж", – сказав Мікалеф.

На сцені, у зонах для артистів та на бірюзовому килимі, де виконавці з'являються перед публікою, дозволено використовувати лише національні прапори країн-учасниць. Та сама заборона стосується й інших прапорів, таких як веселковий прапор, який раніше часто з'являвся на конкурсі.

"Євробачення" давно позиціонує себе як аполітичне, хоча на практиці політика часто дається взнаки на конкурсі, який транслюється в десятках країн, і який дивляться сотні мільйонів людей по всьому світу.

Напередодні минулорічного фіналу тисячі протестувальників з палестинськими прапорами зібралися в Мальме. Коли на сцену вийшла учасниця з Ізраїлю Еден Голан, її зустріли бурхливим гулом та вигуками.