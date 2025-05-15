В ЕС раскритиковали "Евровидение" за запрет флага на сцене

Еврокомиссар по вопросам культуры Глен Микалеф раскритиковал песенный конкурс "Евровидение" за запрет исполнителям размахивать флагом ЕС, заявив, что европейцы не должны просить разрешения, чтобы проявлять свою идентичность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Politico.

На прошлогоднем конкурсе в Мальме было запрещено демонстрировать флаг ЕС, а также другие негосударственные флаги, что вызвало резкую критику со стороны Брюсселя.

В этом году Швейцарская телерадиокомпания и Европейский вещательный союз, который организует "Евровидение", несколько смягчили свою позицию, позволив публике размахивать флагом ЕС во время музыкального конкурса, но не артистам.

"Европейский флаг символизирует наши ценности, нашу европейскую идентичность, инклюзивность и гражданство почти полумиллиарда людей. Если национальные флаги могут быть на сцене, то европейский флаг тоже", – сказал Микалеф.

На сцене, в зонах для артистов и на бирюзовом ковре, где исполнители появляются перед публикой, разрешено использовать только национальные флаги стран-участниц. Тот же запрет касается и других флагов, таких как радужный флаг, который ранее часто появлялся на конкурсе.

"Евровидение" давно позиционирует себя как аполитичное, хотя на практике политика часто дает о себе знать на конкурсе, который транслируется в десятках стран и который смотрят сотни миллионов людей по всему миру.

Накануне прошлогоднего финала тысячи протестующих с палестинскими флагами собрались в Мальме. Когда на сцену вышла участница из Израиля Эден Голан, ее встретили бурным гулом и возгласами.