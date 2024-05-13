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У Єврокомісії висловили подив забороною глядачам "Євробачення" розгортати прапори ЄС 

Новини — Понеділок, 13 травня 2024, 14:04 — Марія Ємець

У Єврокомісії висловили подив тим, що організатори пісенного конкурсу "Євробачення" не дозволили глядачам проносити у залу прапори ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За рішенням Європейської спілки радіомовлення і телебачення, проносити у глядацьку залу Арени Мальме не було дозволено не лише палестинські прапори, але й прапори Євросоюзу. Дозволеними були лише прапори країн-учасниць та веселковий прапор ЛГБТ-спільноти. При цьому під час попереднього конкурсу, коли його приймала Британія, у залі були європейські прапори. 

"Євробачення – це передусім і насамперед свято європейської єдності, різноманіття і талантів у Європі. Європейський прапор – це один із символів цього. Менш як за місяць до європейських виборів не мало би бути жодної великої чи малої перешкоди для уславлення всього того, що об’єднує європейців", – відреагував ще до фіналу конкурсу віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Схінас.  

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Він додав, що така заборона виглядає ще більш дивною у поточній ситуації "великої геополітичної турбулентності, коли Європу звідусіль атакують". 

Речник Єврокомісії Ерік Мамер, коментуючи ситуацію на брифінгу у понеділок, також висловив подив таким рішенням.

"Скажу навіть більше: якраз у час, коли спостерігається напружена геополітична ситуація, потрібно додатково підкреслювати наші цінності...

Ми за будь-яких обставин заохочуємо надання можливості тим, хто хоче це робити, демонструвати прапор ЄС", – зазначив речник. 

Як відомо, Швеція приймала пісенний конкурс із безпрецедентними заходами безпеки, які допомагали забезпечувати також правоохоронці із сусідніх скандинавських країн. 

У дні виступів учасниці Ізраїлю у Мальме збиралися мітинги з вимогою виключити Ізраїль з конкурсу. 

З таким закликом виступила і одна з партій, що входять до коаліційного уряду Іспанії.

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