У Єврокомісії висловили подив забороною глядачам "Євробачення" розгортати прапори ЄС 

У Єврокомісії висловили подив тим, що організатори пісенного конкурсу "Євробачення" не дозволили глядачам проносити у залу прапори ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За рішенням Європейської спілки радіомовлення і телебачення, проносити у глядацьку залу Арени Мальме не було дозволено не лише палестинські прапори, але й прапори Євросоюзу. Дозволеними були лише прапори країн-учасниць та веселковий прапор ЛГБТ-спільноти. При цьому під час попереднього конкурсу, коли його приймала Британія, у залі були європейські прапори.

"Євробачення – це передусім і насамперед свято європейської єдності, різноманіття і талантів у Європі. Європейський прапор – це один із символів цього. Менш як за місяць до європейських виборів не мало би бути жодної великої чи малої перешкоди для уславлення всього того, що об’єднує європейців", – відреагував ще до фіналу конкурсу віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Схінас.

Реклама:

#Eurovision is first and foremost a celebration of European spirit, of our European diversity and talent.



The EU flag is a symbol of this.



Less than a month to the European elections, there should be no obstacles, big or small, to celebrating what unites all Europeans. https://t.co/6kbC6MOxER