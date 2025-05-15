Глава МЗС Німеччини підтримав вимогу Трампа витрачати у НАТО 5% ВВП на оборону

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підтримав вимогу президента США Дональда Трампа до країн-членів НАТО витрачати 5% свого ВВП на оборону.

Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів країн НАТО в Анталії в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про ідею Трампа витрачати державам НАТО 5% ВВП на оборону, Вадефуль сказав, що "це пропозиція, яка узгоджена також з американською стороною або попередньо узгоджена".

"Ми, звичайно, ще раз обговоримо її сьогодні, але слід подивитися на результат, і результатом є ті 5 %, яких вимагав президент Трамп, які він вважає необхідними, і ми підтримуємо його в цьому, і бачимо в цьому чітку прихильність Сполучених Штатів Америки до статті 5", – сказав міністр.

Він додав, що "НАТО є єдиним союзом", і "кожен повинен знати", що цей оборонний союз "став сильнішим завдяки цій жахливій війні і є більш згуртованим, ніж будь-коли раніше".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, НАТО розробляє план, аби виконати вимоги Трампа щодо 5% ВВП на оборону.

Американські посадовці повідомили своїм союзникам по НАТО, що, хоча Трамп планує взяти участь у саміті в Гаазі влітку, він може вирішити скасувати візит, якщо решта членів НАТО не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат.