Глава МИД Германии поддержал требование Трампа тратить в НАТО 5% ВВП на оборону

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поддержал требование президента США Дональда Трампа к странам-членам НАТО тратить 5% своего ВВП на оборону.

Об этом он сказал перед началом неформальной встречи министров стран НАТО в Анталии в четверг, сообщает "Европейская правда".

Говоря об идее Трампа, чтобы государства НАТО тратили 5% ВВП на оборону, Вадефуль сказал, что "это предложение, которое согласовано также с американской стороной или предварительно согласовано".

"Мы, конечно, еще раз обсудим его сегодня, но следует посмотреть на результат, и результатом являются те 5%, которых требовал президент Трамп, которые он считает необходимыми, и мы поддерживаем его в этом, и видим в этом четкую приверженность Соединенных Штатов Америки статье 5 (договора НАТО)", – сказал министр.

Он добавил, что "НАТО является единым союзом", и "каждый должен знать", что этот оборонный союз "стал сильнее благодаря этой ужасной войне и является более сплоченным, чем когда-либо прежде".

Напомним, по данным СМИ, НАТО разрабатывает план, чтобы выполнить требования Трампа по 5% ВВП на оборону.

Американские чиновники сообщили своим союзникам по НАТО, что, хотя Трамп планирует принять участие в саммите в Гааге летом, он может решить отменить визит, если остальные члены НАТО не примут предварительного соглашения об увеличении расходов.