МЗС Естонії проінформувало Рубіо про інцидент із винищувачем та танкером РФ

Очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна поспілкувався із державним секретарем США Марко Рубіо щодо інциденту з винищувачем РФ та танкером, який Військово-морські сили Естонії намагалися затримати неподалік Таллінна.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

У четвер, 15 травня, Тсахкна, який перебуває у Туреччині на неформальній зустрічі міністрів країн НАТО, поспілкувався із Рубіо щодо інциденту із російським винищувачем та танкером "тіньового флоту" – Jaguar, який ВМС країни намагалися затримати неподалік Таллінна.

"Це ще одна ознака продовження ворожих дій Росії в районі Балтійського моря та демонстрація прямого зв'язку Росії з "тіньовим флотом", – заявив він.

Виступаючи перед початком неформального засідання Тсахкна коментував цю подію та заявив, що вона вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".

Як відомо, ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії. Варто також звернути увагу на те, що цей танкер входить до санкційного списку Британії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

На тлі цього інциденту міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що доступ "тіньового флоту" Росії до Балтійського моря має бути обмежено.