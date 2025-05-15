МИД Эстонии проинформировал Рубио об инциденте с истребителем и танкером РФ

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна пообщался с государственным секретарем США Марко Рубио по поводу инцидента с истребителем РФ и танкером, который Военно-морские силы Эстонии пытались задержать недалеко от Таллинна.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

В четверг, 15 мая, Тсахкна, который находится в Турции на неформальной встрече министров стран НАТО, пообщался с Рубио по поводу инцидента с российским истребителем и танкером "теневого флота" – Jaguar, который ВМС страны пытались задержать недалеко от Таллинна.

"Это еще один признак продолжения враждебных действий России в районе Балтийского моря и демонстрация прямой связи России с "теневым флотом", – заявил он.

Выступая перед началом неформального заседания, Тсахкна прокомментировал это событие и заявил, что оно указывает на то, чтоРоссия готова защищать свой "теневой флот".

Как известно, ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии. Стоит также обратить внимание на то, что этот танкер входит в санкционный список Великобритании.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

На фоне этого инцидента министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что доступ "теневого флота" России к Балтийскому морю должен быть ограничен.