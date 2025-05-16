Глава посольства Польщі вважає, що передача Україні МіГ-29 можлива

Керівник посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив, що передача радянських винищувачів МіГ-29 Україні цілком можлива й відповідні переговори тривають.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання, чи є можливість того, що Україна отримає додаткову партію літаків МіГ-29, Лукасевич заявив, що це "в першу чергу залежить від української сторони, оскільки вона зараз зосереджена на освоєнні нових типів озброєнь, таких як літаки Gripen або F-16".

"Що стосується МіГ-29, то ми поступово виводимо їх з нашого озброєння, замінюючи на F-16. Передача їх Україні цілком можлива, відповідні переговори ще тривають", – запевнив він.

Восени минулого року українська сторона неодноразово закликала Польщу передати їй винищувачі радянського зразка МіГ-29, але у Варшаві пояснювали, що не можуть зробити цього, аби не послабити власну оборону.

У березні 2025 року писали, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що міг би розглянути можливість передачі Україні МіГ-29, якщо отримає від союзників адекватну заміну.

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