Дуда розповів, за якої умови Польща може передати Україні свої МіГ-29

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що міг би розглянути можливість передачі Україні радянських винищувачів МіГ-29, якщо отримає від союзників адекватну заміну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Дуда сказав на спільній з генсеком НАТО Марком Рютте пресконференції, його цитує Onet.

Польський президент зазначив, що український лідер Володимир Зеленський неодноразово просив Польщу про передачу МіГів, які використовуються для захисту польського повітряного простору.

"Якщо союзники справді надішлють винищувачі на заміну цим літакам, то цю нам слід стримати слово і передати Україні ці МіГ-29, тим більше, що це пострадянські літаки, які ми все одно хочемо замінити", – сказав Дуда.

Восени минулого року українська сторона неодноразово закликала Польщу передати їй винищувачі радянського зразка МіГ-29, але у Варшаві пояснювали, що не можуть зробити цього, аби не послабити власну оборону.

Тим часом у лютому очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про підготовку 46-го пакета військової допомоги Україні на 200 млн євро.