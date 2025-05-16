Глава посольства Польши считает, что передача Украине МиГ-29 возможна

Глава посольства Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что передача советских истребителей МиГ-29 Украине вполне возможна и соответствующие переговоры продолжаются.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

На вопрос , есть ли вероятность того, что Украина получит дополнительную партию самолетов МиГ-29, Лукасевич заявил, что это "в первую очередь зависит от украинской стороны, поскольку она сейчас сосредоточена на освоении новых типов вооружений, таких как самолеты Gripen или F-16".

"Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их из нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются", – заверил он.

Осенью прошлого года украинская сторона неоднократно призывала Польшу передать ей истребители советского образца МиГ-29, но в Варшаве объясняли, что не могут этого сделать, чтобы не ослабить собственную оборону.

В марте 2025 года писали, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что мог бы рассмотреть возможность передачи Украине МиГ-29, если получит от союзников адекватную замену.

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