ЗМІ: Україна обговорить із представниками РФ можливу зустріч між Зеленським і Путіним

Україна під час переговорів із Росією у п’ятницю, 16 травня, зробить пріоритетом досягнення припинення вогню, а також обговорить можливу зустріч президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Владіміра Путіна.

Про це агентству Reuters повідомив співрозмовник в українському дипломатичному колі, передає "Європейська правда".

Співрозмовник агентства стверджує, що Україна під час очікуваних переговорів з російською делегацією в Стамбулі у п’ятницю, 16 травня, зробить пріоритетом досягнення припинення вогню. Також він наголосив, що існує потреба у "заходах з побудови довіри".

За його словами, українські переговорники піднімуть питання можливої очної зустрічі президента Володимира Зеленського з очільником Кремля.

"Ми розуміємо, що для того, аби дипломатія була результативною, необхідне припинення вогню. Реальне, тривале і добре контрольоване", – акцентував співрозмовник агентства.

Окрім цього, за його словами, важливими є гуманітарні заходи зі зміцнення довіри, зокрема повернення українських дітей, утримуваних цивільних, а також обмін військовополоненими за формулою "всіх на всіх".

Державне турецьке агентство Anadolu раніше оприлюднило графік запланованих зустрічей за участю делегацій України, США, Туреччини та Росії у Стамбулі. Опираючись на нього, у Туреччині вже мала б розпочатися тристороння зустріч делегацій України, Росії та Туреччини.

Українська делегація вже зустрілася з представниками чотирьох країн під час перебування у Туреччині: вони скоординували позиції перед зустріччю з делегацією РФ.

Нагадаємо, на переговори у Туреччину, ініційовані правителем Кремля Владіміром Путіним, Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

Делегацію України очолює міністр оборони Рустем Умєров. Загалом президент Володимир Зеленський призначив до складу делегації 12 осіб.