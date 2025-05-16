СМИ: Украина обсудит с представителями РФ возможную встречу между Зеленским и Путиным

Украина сделает приоритетом достижение прекращения огня, а также обсудит возможную встречу президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина во время переговоров с Россией в пятницу, 16 мая.

Об этом агентству Reuters сообщил собеседник в украинском дипломатическом круге, передает "Европейская правда".

Собеседник агентства утверждает, что Украина во время ожидаемых переговоров с российской делегацией в Стамбуле в пятницу, 16 мая, сделает приоритетом достижение прекращения огня. Также он подчеркнул, что существует необходимость в "мерах по построению доверия".

По его словам, украинские переговорщики поднимут вопрос о возможной очной встрече президента Владимира Зеленского с главой Кремля.

"Мы понимаем, что для того, чтобы дипломатия была результативной, необходимо прекращение огня. Реальное, длительное и хорошо контролируемое", – акцентировал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, важны гуманитарные меры по укреплению доверия, в частности возвращение украинских детей, удерживаемых гражданских лиц, а также обмен военнопленными по формуле "всех на всех".

Государственное турецкое агентство Anadolu ранее обнародовало график запланированных встреч с участием делегаций Украины, США, Турции и России в Стамбуле. Согласно ему, в Турции уже должна была начаться трехсторонняя встреча делегаций Украины, России и Турции.

Украинская делегация уже встретилась с представителями четырех стран во время пребывания в Турции: они скоординировали позиции перед встречей с делегацией РФ.

Напомним, на переговоры в Турцию, инициированные правителем Кремля Владимиром Путиным, Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Делегацию Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Всего президент Владимир Зеленский назначил в состав делегации 12 человек.