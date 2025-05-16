В Туреччині оприлюднили графік переговорів у Стамбулі в п'ятницю

Державне турецьке агентство Anadolu оприлюднило графік запланованих зустрічей за участю делегацій України, США, Туреччини та Росії у Стамбулі, які у п’ятницю обговорюватимуть врегулювання війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними Anadolu, 16 травня у Стамбулі пройдуть дві зустрічі за участю делегацій чотирьох країн. Вони відбудуться в резиденції президента Туреччини Долмабахче.

О 10:45 за місцевим часом, який збігається з київським, розпочнеться тристороння зустріч делегацій України, США і Туреччини.

O 12:30 запланований початок тристоронньої зустрічі делегацій України, Росії та Туреччини.

Водночас не повідомляють, чи відбудеться зустріч у чотиристоронньому форматі.

Агентство Anadolu повідомляло, що у зустрічі представників України та Росії братиме участь глава турецького МЗС Хакан Фідан. Американську ж делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо.

Делегацію України очолить міністр оборони Рустем Умєров. Загалом президент Володимир Зеленський призначив до складу делегації 12 осіб.

На переговори у Туреччину, ініційовані правителем Кремля Владіміром Путіним, Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.