В Литве видят необходимость в расширении миссии НАТО в Балтийском море

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что после инцидента на этой неделе у побережья Эстонии с участием танкера из российского "теневого флота" необходимо расширить миссию НАТО в Балтийском море.

Его слова цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис считает, что стоит не только продолжить миссию НАТО в Балтийском море, но и расширить ее.

"Рост активности теневого флота также означает больший военный риск", – сказал он.

По его словам, инцидент, во время которого российские истребители сопровождали танкер Jaguar и помешали эстонским властям провести инспекцию, свидетельствует о готовности России применять военную силу для защиты гражданских судов.

Будрис отметил, что большинство судов "теневого флота" не имеют надлежащей регистрации, страховки или квалифицированных экипажей, что представляет серьезную угрозу как для окружающей среды, так и для морской инфраструктуры.

"Если международное право позволяет нам действовать, мы должны четко определить и применить его. Неопределенность только поощряет нарушителей действовать смелее", – подытожил он.

Как известно, несколько дней назад ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии. Стоит также обратить внимание на то, что этот танкер входит в санкционный список Великобритании.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что инцидент указывает на то, чтоРоссия готова защищать свой "теневой флот".