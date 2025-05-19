Румунія: проти ультраправого Сіміона найбільше голосувала діаспора в Угорщині та Молдові

Серед румунської діаспори на території Європи проти кандидата ультраправих у президенти Румунії Джордже Сіміона найбільше проголосували в Угорщині та Молдові, а також Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" за мапами результатів голосувань у різних країнах світу, що наводить зокрема HotNews.

У той час як угорський прем’єр Віктор Орбан підтримував ультраправого румунського кандидата Джордже Сіміона, румуни в Угорщині наймасовіше проголосували за його опонента, ліберального Нікушора Дана.

Угорщина стала єдиною європейською країною, де румунська діаспора віддала за Дана понад 90% голосів (92,8%).

При цьому у районах компактного проживання румунських угорців в самій Румунії, яких близько 1 млн, також суттєво переважають голоси за Нікушора Дана. Так, у жудці (районі) Харгіта, де етнічні угорці становлять 90% населення, Дан здобув більше голосів, ніж будь-де в країні.

У Молдові за Нікушора Дана/проти Сіміона віддали 88% голосів. Майже такий же показник – в Естонії, понад 87%.

Загалом на закордонних дільницях Нікушор Дан переміг у більшості країн світу на всіх континентах – окрім Західної Європи, де понад 50% румунів проголосували за Сіміона. Зокрема, це Британія, Ірландія, Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, Австрія, Бельгія, Норвегія та Ісландія.

Нагадаємо, у другому турі президентських виборів у Румунії зі значним відривом переміг ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан. Сіміон, який одразу ж після закриття дільниць заявив про свою перемогу, згодом відмовився від спроб поставити під сумнів результати і визнав поразку.