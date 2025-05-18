Проросійський Сіміон оголосив себе переможцем виборів президента Румунії

Попри результати екзит-полів, які одностайно прогнозують перемогу прозахідного Нікушора Дана, його опонент, проросійський Джордже Сіміон вже оголосив себе переможцем перегонів і назвав очікуваний ним результат.

Про це як повідомляє "Європейська правда", Сіміон заявив у виступі перед своїми прибічниками.

Ультраправий кандидат виступив на вулиці о 9 вечора, відразу після закриття виборчих дільниць – у той час, коли з'явилися дані екзит-полів не на його користь. Втім, він закликав прибічників не звертати на ці дані увагу.

"Ми є однозначними переможцями цих виборів. Ми вимагаємо перемоги від імені румунського народу", – заявив він.

У короткій промові, тези якої наводить видання Hotnews, Сіміон оголосив, що знає, яким буде його відрив від Дана. "Я дякую тим, хто в країні та за кордоном скандує моє ім'я, і мільйонам людей, які зробили можливою перемогу, за нашими оцінками, з перевагою в понад 400 000 голосів над нашим конкурентом", – заявив він.

Варто зауважити, що підрахувати голоси зараз не є можливим. На момент виступу Сіміона на закордонних дільницях, що забезпечують близько 15% голосів, ще тривало голосування.

Джордже Сіміон зауважив також, що покладається на "паралельний підрахунок забезпечить виявлення будь-яких потенційних фальсифікацій".

Він окремо подякував "румунам з діаспори, які проїхали сотні кілометрів", а також зауважив, що його перемога – це "перемога румунського народу, приниженого, обкраденого і обманутого стільки разів, та перемога Каліна Джорждеску".

Як повідомляла "Європейська правда", екзит-пол прогнозує поразку проросійського Сіміона, але все вирішать голоси діаспори.

Про можливі наслідки виборів читайте у статті "Чого чекати від "проросійської" Румунії: що сталося із сусідами та що змінить перемога Сіміона"