Румыния: против ультраправого Симиона больше всего голосовала диаспора в Венгрии и Молдове

Среди румынской диаспоры на территории Европы против кандидата ультраправых в президенты Румынии Джордже Симиона больше всего проголосовали в Венгрии и Молдове, а также Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" по картам результатов голосования в разных странах мира, которые приводит, в частности, HotNews.

В то время как венгерский премьер Виктор Орбан поддерживал ультраправого румынского кандидата Джордже Симиона, румыны в Венгрии наиболее массово проголосовали за его оппонента, либерала Никушора Дана. Венгрия стала единственной европейской страной, где румынская диаспора отдала за Дана более 90% голосов (92,8%).

При этом в районах компактного проживания румынских венгров в самой Румынии, которых около 1 млн, также существенно преобладают голоса за Никушора Дана. Так, в жудке (районе) Харгита, где этнические венгры составляют 90% населения, Дан получил больше голосов, чем где-либо в стране.

В Молдове за Никушора Дана/против Симиона отдали 88% голосов. Почти такой же показатель – в Эстонии, более 87%.

В целом на зарубежных участках Никушор Дан победил в большинстве стран мира на всех континентах – кроме Западной Европы, где более 50% румын проголосовали за Симиона. В частности, это Великобритания, Ирландия, Франция, Италия, Испания, Германия, Австрия, Бельгия, Норвегия и Исландия.

Напомним, во втором туре президентских выборов в Румынии с значительным отрывом победил либеральный мэр Бухареста Никушор Дан. Симион, который сразу же после закрытия участков заявил о своей победе, впоследствии отказался от попыток поставить под сомнение результаты и признал поражение.