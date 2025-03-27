Уряд Польщі призупинив право просити про притулок на кордоні з Білоруссю

Уряд Польщі прийняв постанову про тимчасове обмеження права на звернення за міжнародним захистом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Розпорядження уряду з'явилося в Законодавчому віснику в четвер і набуває чинності з дня публікації.

Обмеження права на подання заяви про надання міжнародного захисту було запроваджено на 60 днів з дня набуття чинності постанови. Воно діє на польсько-білоруському кордоні.

У середу ввечері прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив в X, що уряд ухвалить постанову про призупинення права на отримання притулку, як він і анонсував – "без жодної хвилини затримки".

Раніше в середу президент Анджей Дуда, який оголосив про підписання закону про обмеження права на притулок, сказав про це розпорядження.

"Пане прем'єр-міністре, я запрошую вас до виконання цього розпорядження і запрошую вас до активних дій на тему захисту польського кордону". – звернувся він до глави уряду.

В уряді Польщі раніше анонсували плани посилити патрулювання на польсько-білоруському кордоні через зростаючі гібридні загрози.