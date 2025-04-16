Польські прикордонники знайшли два тіла у річці на кордоні з Білоруссю

У річці Буг на кордоні Польщі з Білоруссю знайшли тіла двох чоловіків – ймовірно, мігрантів, які намагались перетнути кордон.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Речник місцевого відділення прикордонної служби Даріуш Сєніцький розповів, що тіла двох чоловіків знайшли в річці Буг, по якій у тому місці проходить державний кордон між Польщею та Білоруссю, у вівторок, 15 квітня.

Речниця поліції міста Бяла-Подляська уточнила, що загиблих знайшли в районі прикордонного села Старий Бубель. Тіла були вже у поганому стані. Слідство встановлює особи загиблих і причину смерті.

"Не виключено, що це тіла мігрантів – тому що деякий час у тому районі була спроба перетину кордону великою групою людей і ми отримували інформацію про те, що деякі могли потонути", – зазначив речник Сеніцький.

Він додав, що тоді польські служби два дні обстежували дно річки, шукаючи можливих потопельників, але нікого не знайшли.

Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Мацей Дущик у коментарях TVP Info теж висловив думку, що може йтися про мігрантів, яких "штовхнули у воду білоруські служби" в середині березня.

"Це один з елементів провокації. Там було близько десятка людей, яких штовхали у воду. Деяких врятували польські прикордонники. Звісно, дивлячись на те, як люди тонуть, вони допомогли… Деякі люди, ймовірно, не вміли плавати. Можливо, вони потонули з білоруського боку річки", – сказав заступник міністра. Він додав, що потопельників знайшли, коли вони спливли з польського боку.

Перед цим 5 квітня польські прикордонники також знайшли у Бузі на лінії кордону невідомого потопельника, його особу ще встановлюють.

За підрахунками польської прикордонної служби, з початку 2025 року по лінії білорусько-польського кордону у Люблінському воєводстві було близько 300 спроб нелегального перетину кордону і їх стає дедалі більше.

Нагадаємо, штучна міграційна криза на східному кордоні Польщі та балтійських держав виникла з літа 2021 року за сприяння білоруської влади – після жорсткої реакції цих країн на репресії у Білорусі та примусову посадку у Мінську авіарейсу задля арешту опозиційного блогера.

Після того охорону кордонів посилили, зокрема Польща спорудила 5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю протяжністю понад 180 км. Потік мігрантів врешті знизився, але проблема не зникає остаточно та час від часу загострюється.

З літа 2024 року на окремих ділянках кордону створили спеціальну буферну зону шириною від кількасот метрів до кількох кілометрів від лінії кордону, заходити у яку заборонено.

У березні 2025 року уряд Польщі знову оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю через зростання міграційного тиску.

Наприкінці березня уряд Польщі обмежив право на звернення за міжнародним захистом.