В Польше задержали украинку за перевозку нелегальных мигрантов

В Польше за содействие нелегальным мигрантам, пересекшим границу с Беларусью, задержали гражданку Украины.

Об этом сообщило управление полиции в городе Гайнувка, пишет "Европейская правда".

В селе Лосинка, примерно в 20 км от границы с Беларусью, полицейский патруль остановил для проверки автомобиль. В нем оказались пятеро граждан Афганистана, которые перед этим нелегально пересекли польскую границу с территории Беларуси. За рулем была 36-летняя гражданка Украины.

Женщина сначала убеждала, что возвращалась от подруги, которая проживает в этом районе, увидела группу людей, которые "автостопили", и согласилась подвезти их.

Впоследствии она призналась, что целенаправленно поехала подбирать афганцев, откликнувшись на такое предложение в мессенджере. Ей может грозить до 8 лет лишения свободы.

В апреле в реке Буг на границе Польши с Беларусью нашли двух утопленников – вероятно, мигрантов, которые пытались пересечь границу.

Напомним, искусственный миграционный кризис на восточной границе Польши и балтийских государств возник с лета 2021 года при содействии белорусских властей – после жесткой реакции этих стран на репрессии в Беларуси и принудительную посадку в Минске авиарейса для ареста оппозиционного блогера.

Несмотря на усиленную защиту границ, проблема не исчезает окончательно и время от времени обостряется как для Польши, так и для Латвии с Литвой.

В марте 2025 года правительство Польши вновь объявило об усилении охраны границы с Беларусью из-за роста миграционного давления, а также ограничило право на обращение за международной защитой.