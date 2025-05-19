У Балтійському морі виявили та знищили міни часів Другої світової війни

Збройні сили Литви у неділю, 18 травня, в Балтійському морі виявили дві міни часів Другої світової війни в рамках міжнародної операції з пошуку та знешкодження боєприпасів "Open Spirit 2025".

Про це повідомили у понеділок, 19 травня, литовські військові, пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, естонський військовий корабель "Sakala" знайшов німецьку якірну контактну гальванічну міну типу EMC приблизно за 30 морських миль (близько 48,2 км) від входу до порту Клайпеди. Такі міни зазвичай встановлювались із кораблів.

Того ж дня норвезький військовий корабель "Maaloey" виявив морську міну російського виробництва типу AMD 500 1940-х років приблизно за 27 морських миль (близько 43,4 км) від узбережжя. Такі вибухові пристрої скидалися з літаків.

Фото: LRT

Також, як нагадав литовський мовник, минулого тижня французький військовий корабель "Andromede" знайшов ще одну міну приблизно за 38 морських миль (близько 61,1 км) від входу в порт Клайпеди.

За даними литовських військових, усі три вибухові пристрої були знищені в морі.

Фото: LRT

У французькому місті Ансі в листопаді провели евакуацію близько чотирьох тисяч осіб через 230-кілограмову бомбу.

В історичному центрі німецького Дрездена за останні місяці знайшли дві бомби часів Другої світової в районі обваленого мосту, який зараз демонтують. Через одну з них евакуювали значну частину центру Дрездена.

У березні кілька будинків у безпосередній близькості від торгового центру в середмісті чеського Брно довелося евакуювати поліції і пожежникам після того, як під час будівельних робіт було знайдено авіабомбу часів Другої світової війни.