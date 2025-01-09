У Дрездені в районі обваленого мосту знайшли бомбу часів Другої світової

У німецькому Дрездені знешкоджують бомбу часів Другої світової війни, виявлену під час знесення обваленого у вересні мосту Кароли.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Близько 10 тисяч людей повинні покинути визначену зону в центрі Дрездена в четвер вранці, повідомив речник пожежної служби Міхаель Кларе. Евакуація з території в радіусі близько одного кілометра навколо місця знахідки мала бути завершена до 9:00.

За словами представника поліції, загалом на чергуванні перебувають 600 поліцейських і пожежників. Тільки після повної евакуації почнеться знешкодження британської 250-кілограмової бомби.

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Закрита зона включає в себе значну частину центру міста, а також історичне старе місто. У виставковому центрі було організовано тимчасове житло. Для перевезення людей туди використовувалися автобуси.

Бомбу знайшли у середу під час демонтажних робіт на дрезденському мосту Кароли. Влада негайно вжила заходів. Мости Августа і Альберта, які перетинають Ельбу по обидва боки від мосту Кароли, також перебувають в забороненій зоні. Одразу після знахідки поліція оточила прилеглу територію на острові Террассенуфер, звідки починаються екскурсійні водні прогулянки.

Міст Кароли через Ельбу був настільки сильно пошкоджений під час обвалу у вересні, що його вирішили повністю знести і замінити новою конструкцією. За даними міста, аварія була спричинена корозією внаслідок проникнення вологи на етапі будівництва в поєднанні з втомою так званих попередньо напружених сталей.

Нагадаємо, у французькому місті Ансі 24 листопада провели евакуацію близько чотирьох тисяч осіб через 230-кілограмову бомбу часів Другої світової війни.