Через бомбу часів Другої світової зупинили рух потягів у чеському Брно

Кілька будинків у безпосередній близькості від торгового центру в середмісті чеського Брно довелося евакуювати поліції і пожежникам у понеділок після того, як під час будівельних робіт було знайдено авіабомбу часів Другої світової війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Понад тисячу людей були змушені покинути кілька будівель, а рух поїздів з півдня до головного вокзалу Брно був повністю зупинений приблизно на двадцять хвилин.

"У зв'язку з виявленням боєприпасу, що не розірвався, за вказівкою саперів проводиться евакуація людей з прилеглих будинків між вулицями Trnitá, Uhelná і Placzkova", – повідомила поліція.

За словами речника поліції Богуміла Малашека, 50-кілограмова авіабомба була виявлена під час будівельних робіт.

Зрештою поліція вирішила зупинити рух поїздів на сусідній лінії, яка веде з півдня до головного вокзалу Брно. Зупинка вплинула на рух десятків поїздів, у тому числі міжнародних експресів. Рух на північ від головного вокзалу не було обмежено.

"Патрулі міської поліції перенаправляють рух транспорту, перекривають пішохідну зону і беруть участь в евакуації з багатоквартирного будинку, будівлі банку і колишнього кампусу середньої школи. Загалом з цих будівель було евакуйовано близько 1100 осіб", – повідомив речник поліції Якуб Ганем.

Близько 13:45 поліція оголосила, що бомбу забирають на утилізацію експерти-вибухотехніки. Всі заходи були зняті, люди змогли повернутися додому або на роботу, а поїзди знову почали курсувати.

В історичному центрі німецького Дрездена за останні місяці знайшли дві бомби часів Другої світової в районі обваленого мосту, який зараз демонтують. Через одну з них евакуювали значну частину центру Дрездена.

У французькому місті Ансі в листопаді провели евакуацію близько чотирьох тисяч осіб через 230-кілограмову бомбу.