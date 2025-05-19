В Балтийском море обнаружили и уничтожили мины времен Второй мировой войны

Вооруженные силы Литвы в воскресенье, 18 мая, в Балтийском море обнаружили две мины времен Второй мировой войны в рамках международной операции по поиску и обезвреживанию боеприпасов "Open Spirit 2025".

Об этом сообщили в понедельник, 19 мая, литовские военные, пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, эстонский военный корабль "Sakala" обнаружил немецкую якорную контактную гальваническую мину типа EMC примерно в 30 морских милях (около 48,2 км) от входа в порт Клайпеды. Такие мины обычно устанавливались с кораблей.

В тот же день норвежский военный корабль "Maaloey" обнаружил морскую мину российского производства типа AMD 500 1940-х годов примерно в 27 морских милях (около 43,4 км) от побережья. Такие взрывные устройства сбрасывались с самолетов.

Фото: LRT

Также, как напомнил литовский вещатель, на прошлой неделе французский военный корабль "Andromede" обнаружил еще одну мину примерно в 38 морских милях (около 61,1 км) от входа в порт Клайпеды.

По данным литовских военных, все три взрывных устройства были уничтожены в море.

Фото: LRT

Во французском городе Анси в ноябре провели эвакуацию около четырех тысяч человек из-за 230-килограммовой бомбы.

В историческом центре немецкого Дрездена за последние месяцы нашли две бомбы времен Второй мировой войны в районе обрушенного моста, который сейчас демонтируют. Из-за одной из них эвакуировали значительную часть центра Дрездена.

В марте несколько домов в непосредственной близости от торгового центра в центре чешского Брно пришлось эвакуировать полиции и пожарным после того, как во время строительных работбыла найдена авиабомба времен Второй мировой войны.