Байден подякував за підтримку після оголошення про агресивну форму рака

Колишній американський президент Джо Байден, у якого діагностували агресивну форму раку, від імені своєї родини подякував за підтримку.

Про це він написав у Х, цитує "Європейська правда".

Після того, як стало відомо, що Байдену діагностували агресивну форму раку з метастазами у кістках, колишній американський президент заявив: "Рак стосується кожного з нас".

"Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими стаємо на зламі. Дякуємо вам за вашу любов і підтримку", – написав колишній американський лідер.

Фото: Х

У заяві офісу Байдена йдеться, що рак експрезидента США "характеризується 9 балами за шкалою Глісона" (високий ступінь злоякісності).

Чинний президент США Дональд Трамп відреагував на інформацію про виявлений рак у Байдена та побажав йому найшвидшого одужання.

Нещодавно повідомляли, що у книзі двох журналістів із CNN і Axois під назвою "Первородний гріх" йшлося про те, що у 2023 і 2024 роках фізичний стан Байдена погіршився настільки, що його радники в приватному порядку обговорювали можливість використання крісла колісного в разі його переобрання.