У США розповіли, що помічники обговорювали використання крісла колісного для Байдена

Фізичний стан експрезидента США Джо Байдена в 2023 і 2024 роках погіршився настільки, що його радники в приватному порядку обговорювали можливість використання крісла колісного в разі його переобрання.

Про це йдеться у новій книзі "Первородний гріх", з якою ознайомилось видання Axios, пише "Європейська правда".

Авторами книги є журналісти Джейк Таппер з CNN і Алекс Томпсон з Axios. Книга вийде 20 травня. Вона базується на інтерв'ю з понад 200 особами, переважно інсайдерами з Демократичної партії.

Ці розмови відображали ступінь погіршення здоров'я Байдена – зокрема значне виснаження хребта – та занепокоєння його помічників з цього приводу, оскільки демократ прагнув бути переобраним на другий термін у віці 81 року.

"Фізичний стан Байдена – найбільш помітний у його непевній ході – погіршився настільки, що всередині адміністрації обговорювали можливість пересадити президента в крісло колісне, але не могли цього зробити до проведення виборів", – пишуть автори.

Помічники Байдена вважали, що використання крісла колісного під час передвиборчої кампанії є політично неприйнятним.

"З огляду на вік Байдена, (його лікар Кевін О'Коннор) також приватно зазначив, що в разі чергового падіння йому може знадобитися крісло колісне, оскільки відновлення може бути складним", – повідомляють автори.

Команда Байдена все більше побоювалася падіння глави Білого дому після того, як він спіткнувся об мішок з піском у Військово-повітряній академії в червні 2023 року. Тоді помічники почали вживати набагато більше запобіжних заходів, щоб уникнути повторення інциденту до виборів у листопаді 2024 року.

Вони намагалися знайти коротші маршрути для пересування, почали наполягати на встановленні поручнів на сходах до сцени під час його виступів, змусили його частіше носити кросівки і ретельніше супроводжували його під час пересування.

Автори книги пишуть, що Байден, його родина та високопосадовці Білого дому продовжували кампанію з переобрання президента, незважаючи на ознаки фізичного та психічного виснаження, які проявилися протягом його президентства.

Нагадаємо, в квітні у Білому домі показали результати медогляду президента США Дональда Трампа.