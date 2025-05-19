Байден поблагодарил за поддержку после объявления об агрессивной форме рака

Бывший американский президент Джо Байден, у которого диагностировали агрессивную форму рака, от имени своей семьи поблагодарил за поддержку.

Об этом он написал в Х, цитирует "Европейская правда".

После того, как стало известно, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в костях, бывший американский президент заявил: "Рак касается каждого из нас".

"Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что сильнее всего становимся на переломном моменте. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку", – написал бывший американский лидер.

Фото: Х

В заявлении офиса Байдена говорится, что рак экс-президента США "характеризуется 9 баллами по шкале Глисона" (высокая степень злокачественности).

Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию об обнаруженном раке у Байдена и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Недавно сообщалось, что в книге двух журналистов CNN и Axois под названием "Первородный грех" говорилось о том, что в 2023 и 2024 годах физическое состояние Байдена ухудшилось настолько, что его советники в частном порядке обсуждали возможность использования инвалидного кресла в случае его переизбрания.