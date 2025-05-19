Байден поблагодарил за поддержку после объявления об агрессивной форме рака
Новости — Понедельник, 19 мая 2025, 16:33 —
Бывший американский президент Джо Байден, у которого диагностировали агрессивную форму рака, от имени своей семьи поблагодарил за поддержку.
Об этом он написал в Х, цитирует "Европейская правда".
После того, как стало известно, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в костях, бывший американский президент заявил: "Рак касается каждого из нас".
"Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что сильнее всего становимся на переломном моменте. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку", – написал бывший американский лидер.
В заявлении офиса Байдена говорится, что рак экс-президента США "характеризуется 9 баллами по шкале Глисона" (высокая степень злокачественности).
Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию об обнаруженном раке у Байдена и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Недавно сообщалось, что в книге двух журналистов CNN и Axois под названием "Первородный грех" говорилось о том, что в 2023 и 2024 годах физическое состояние Байдена ухудшилось настолько, что его советники в частном порядке обсуждали возможность использования инвалидного кресла в случае его переизбрания.