У Байдена виявили агресивну форму раку, який дав метастази

У колишнього президента США Джо Байдена минулої п’ятниці діагностували агресивну форму раку з метастазами у кістках.

Відповідну заяву офісу Байдена опублікувало видання The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Діагноз був поставлений після того, як Байден повідомив про симптоми з боку сечовивідних шляхів, після чого лікарі виявили "невеликий вузлик" у його простаті.

У заяві йдеться, що рак експрезидента США "характеризується 9 балами за шкалою Глісона" (високий ступінь злоякісності) із "метастазами в кістки".

"Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, ймовірно чутливий до гормонів, що дає змогу ефективно лікувати його. Президент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом із лікарями", – йдеться в заяві офісу Байдена.

82-річний Байден залишив свою посаду в січні, ставши найстаршим президентом в історії США.

Протягом усього президентського терміну Байден стикався з питаннями про свій вік і здоров'я, що зрештою призвело до того, що він відмовився від балотування на другий термін під тиском власної Демократичної партії.

Нещодавно повідомляли, що у книзі двох журналістів із CNN і Axois під назвою "Первородний гріх" йшлося про те, що у 2023 і 2024 роках фізичний стан Байдена погіршився настільки, що його радники в приватному порядку обговорювали можливість використання крісла колісного в разі його переобрання.

Варто зазначити, що у квітні у Білому домі показали результати медогляду чинного президента США Дональда Трампа.