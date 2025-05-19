CNN: Трамп говорив із Зеленським перед дзвінком Путіну

Телефонна розмова Дональда Трампа з Владіміром Путіним, запланована на 19 травня, вже розпочалась; перед нею президент США говорив з Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телеканал CNN.

Розмова лідерів США та Росії, яка мала розпочатись о 17:00 за Києвом, уже триває, повідомив журналістам неназваний американський посадовець.

Тим часом Трамп у понеділок провів телефонну розмову з президентом України, повідомив CNN із посиланням на пресслужбу Зеленського, не уточнюючи джерела інформації.

Раніше очікувалось, що президент США спершу поговорить з Путіним, потім – із Зеленським, після чого він або Білий дім зробить публічну заяву.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф висловив очікування, що розмова президента США з главою Кремля буде "дуже успішною".

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи майбутню телефонну розмову між лідерами США та Росії, порушив можливість виходу Вашингтона з переговорного процесу, якщо він не принесе результатів.