CNN: Трамп говорив із Зеленським перед дзвінком Путіну
Телефонна розмова Дональда Трампа з Владіміром Путіним, запланована на 19 травня, вже розпочалась; перед нею президент США говорив з Володимиром Зеленським.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телеканал CNN.
Розмова лідерів США та Росії, яка мала розпочатись о 17:00 за Києвом, уже триває, повідомив журналістам неназваний американський посадовець.
Тим часом Трамп у понеділок провів телефонну розмову з президентом України, повідомив CNN із посиланням на пресслужбу Зеленського, не уточнюючи джерела інформації.
Раніше очікувалось, що президент США спершу поговорить з Путіним, потім – із Зеленським, після чого він або Білий дім зробить публічну заяву.
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф висловив очікування, що розмова президента США з главою Кремля буде "дуже успішною".
Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи майбутню телефонну розмову між лідерами США та Росії, порушив можливість виходу Вашингтона з переговорного процесу, якщо він не принесе результатів.