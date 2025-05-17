Трамп у понеділок збирається телефонувати Путіну, а після того – Зеленському

Президент США Дональд Трамп планує телефонну розмову з правителем РФ Владіміром Путіним у понеділок 19 травня, після чого зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у суботу 17 травня у своїй соцмережі TruthSocial.

Трамп заявив, що планує телефонну розмову з очільником Кремля о 10 годині ранку (ймовірно, за Вашингтоном, відтак 17:00 за Києвом).

"Темами дзвінка буде припинення кровопролиття, внаслідок якого гинуть в середньому понад 5000 російських та українських військових за тиждень, а також торгівля", – заявив президент США.

Він зазначив, що після того планує розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а опісля – "з президентом Зеленським і різними членами НАТО".

"Сподіваюсь, це буде продуктивний день, настане припинення вогню і ця вкрай жорстока війна, війна, якої мало ніколи не бути, завершиться", – додав Дональд Трамп.

Нагадаємо, після перших за три роки перемовин російської та української делегацій у Стамбулі 16 травня, де росіяни висували неприйнятні вимоги, Зеленський і європейські лідери спільно поговорили з Трампом.

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що під час неї вони намагались донести, що РФ не реагує на вимоги США.

Також Макрон повідомив, що Трамп може найближчими днями сконтактувати з Кремлем, щоб визначити подальші кроки для наближення завершення війни РФ проти України.

Дональд Трамп після перемовин у Стамбулі висловив впевненість, що Путін "втомився від війни", та сказав, що мирна угода можлива лише за його участі.