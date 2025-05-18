У Трампа очікують "дуже успішної" розмови з Путіним у понеділок

Спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф вважає, що телефонна розмова Дональда Трампа і Владіміра Путіна 19 травня стане "важливим днем" для вирішення війни РФ проти України.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ABC, повідомляє "Європейська правда".

Віткофф заявив, що розмова американського президента з Путіним "вирішить певні непорозуміння і приведе нас туди, куди ми повинні дійти".

"І я думаю, що це буде дуже успішний дзвінок", – додав він.

Посланник Трампа відмовився коментувати відмову господаря Кремля приїхати на переговори до Стамбула, але наголосив, що вірить в успішну розмову лідерів США та Росії.

"Вони (Трамп і Путін. – Ред.) знають один одного. Президент рішуче налаштований досягти чогось у цьому питанні. І… якщо він не зможе цього зробити, то ніхто не зможе", – вважає Віткофф.

Він окремо зазначив, що метою США є "звузити широку прірву між сторонами", і "я думаю, що певною мірою нам це вдалося".

"Певною мірою кожна сторона відстоює свою позицію. І я думаю, що понеділок буде важливим днем для визначення того, де ми перебуваємо і як ми завершимо ці переговори", – підсумував посланник.

Напередодні президент США анонсував телефонну розмову з Владіміром Путіним у понеділок 19 травня, після чого зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Трамп також переконаний, що Путін "втомився від війни", та сказав, що мирна угода можлива лише за його участі.