CNN: Трамп разговаривал с Зеленским перед звонком Путину

Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным, запланированный на 19 мая, уже начался; перед ним президент США разговаривал с Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телеканал CNN.

Разговор лидеров США и России, который должен был начаться в 17:00 по Киеву, уже продолжается, сообщил журналистам неназванный американский чиновник.

Между тем Трамп в понедельник провел телефонный разговор с президентом Украины, сообщил CNN со ссылкой на пресс-службу Зеленского, не уточняя источники информации.

Ранее ожидалось, что президент США сначала поговорит с Путиным, затем – с Зеленским, после чего он или Белый дом сделает публичное заявление.

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф выразил ожидание, что разговор президента США с главой Кремля будет "очень успешным".

Между тем вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя предстоящий телефонный разговор между лидерами США и России, затронул возможность выхода Вашингтона из переговорного процесса, если он не принесет результатов.