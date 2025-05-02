В Греции рассказали подробности о задержанном за шпионаж в пользу РФ

В Греции рассказали, что задержанный в Александруполисе на северо-востоке страны по обвинению в шпионаже в пользу российской разведки является этническим грузином, который работал маляром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Власти утверждают, что подозреваемый, проживавший в Греции на протяжении многих лет, был завербован в начале осени 2024 года своим соотечественником, который, как утверждается, имел связи с российской военной разведкой.

Доказательства, изъятые из мобильного телефона мужчины, свидетельствуют, что он не менее полугода следил за военными объектами, фотографировал поставки оборудования, особенно те, что направлялись в Украину, и отправлял снимки и описания своему куратору. "Он утверждал, что готов помочь "родине" за любую сумму", – заявил греческий чиновник.

Подозреваемый вербовщик, также этнический грузин, ранее проводил наблюдение для российских спецслужб, а затем переехал в Литву, где, по сообщениям, был арестован в марте. Греческие власти отмечают роль пророссийских настроений в мотивах подозреваемого.

О задержании подозреваемого стало известно накануне.

В начале апреля в Литве осудили 83-летнего мужчину за шпионаж в пользу России.

Сообщалось также, что в Нидерландах размышляют над тем, чтобы проверять тысячи новых иностранных ученых, которые приезжают для исследовательской работы в местные университеты – опасаясь, что среди них могут быть засланные шпионы.