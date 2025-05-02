Німецькі ліві хочуть "зробити все" для заборони "АдН"

Німецька Ліва партія заявила про наміри "зробити все можливе", щоб ініціювати заборону ультраправої "Альтернативи для Німеччини", яку класифікували як правоекстремістську партію.

Про це заявила лідерка фракції лівих у Бундестазі Гайді Райхіннек, яку цитує Tagesschau.

За її словами, всі, хто виступає за "нормалізацію" правої політсили, "зміцнюють позиції правих екстремістів і ставлять під загрозу демократію".

"Усім має бути зрозуміло: демократія не може вижити, якщо при владі перебувають праві екстремісти, такі як "АдН", – підкреслила Райхіннек.

Вона зазначила, що для захисту міцної демократії необхідно використовувати всі засоби.

Ніхто не може прийняти "те, що підтверджена правоекстремістська партія бореться і руйнує нашу демократію зсередини", резюмувала представниця лівих.

Варто зазначити, що у поки ще чинному німецькому уряді з обережністю ставляться до можливості заборони партії "Альтернатива для Німеччини".

Раніше стало відомо, що Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало усю партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську. Це дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.

На дострокових виборах у парламенті "АдН" здобула 152 місця – майже удвічі більше, ніж мала, і стала головною опозиційною силою. Підтримка партії найвища у східних землях.

За даними опитування, що проводилося на початку квітня, "АдН" вперше очолила рейтинг політсил країни.