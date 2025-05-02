Немецкие левые хотят "сделать все" для запрета "АдГ"

Немецкая Левая партия заявила о намерениях "сделать все возможное", чтобы инициировать запрет ультраправой "Альтернативы для Германии", которую классифицировали как правоэкстремистскую партию.

Об этом заявила лидер фракции левых в Бундестаге Хайди Райхиннек, которую цитирует Tagesschau.

По ее словам, все, кто выступает за "нормализацию" правой политсилы, "укрепляют позиции правых экстремистов и ставят под угрозу демократию".

"Всем должно быть понятно: демократия не может выжить, если у власти находятся правые экстремисты, такие как "АдГ", – подчеркнула Райхиннек.

Она отметила, что для защиты прочной демократии необходимо использовать все средства.

Никто не может принять "то, что подтвержденная правоэкстремистская партия борется и разрушает нашу демократию изнутри", резюмировала представительница левых.

Стоит отметить, что в пока еще действующем немецком правительстве с осторожностью относятся к возможности запрета партии "Альтернатива для Германии".

Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую. Это дает спецслужбам большие полномочия для надзора за политсилой.

На досрочных выборах в парламент "АдГ" получила 152 места – почти вдвое больше, чем имела, и стала главной оппозиционной силой. Поддержка партии самая высокая в восточных землях.

По данным опроса, проводившегося в начале апреля, "АдГ" впервые возглавила рейтинг политсил страны.