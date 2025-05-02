В уряді Німеччини прокоментували можливість заборони ультраправої "АдН"

Після того як німецьке Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало усю партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську, в уряді прокоментували можливість заборонити політисилу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Зокрема, очільниця МВС Ненсі Фезер з обережністю ставиться до можливості заборони партії.

"Існують дуже вагомі причини, чому заборона партії має дуже високі конституційні перешкоди", – заявила міністерка.

Фезер додала, що не можна виключати можливості заборони "АдН".

"Але ми повинні продовжувати ставитися до цього з великою обережністю. У будь-якому разі, це не є автоматичним процесом", – зазначила глава німецького МВС.

Так само обережно з приводу можливої заборони "АдН" висловився й поки ще чинний канцлер Олаф Шольц.

"Я вважаю, що це питання не можна вирішувати поспіхом", – сказав він.

Раніше стало відомо, що Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало усю партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську. Це дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.

На дострокових виборах у парламенті "АдН" здобула 152 місця – майже удвічі більше, ніж мала, і стала головною опозиційною силою. Підтримка партії найвища у східних землях.

За даними опитування, що проводилося на початку квітня, "АдН" вперше очолила рейтинг політсил країни.