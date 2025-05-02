Прем'єр Канади врахує "інцидент Зеленського" у переговорах із Трампом

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що очікує "складних, але конструктивних" переговорів із президентом США Дональдом Трампом під час свого візиту до Вашингтона.

Його слова цитує Sky News, передає "Європейська правда".

На запитання журналістів, як він планує уникнути напруги у спілкуванні з американським лідером, подібної до інциденту в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським, Карні відповів: "Я їду туди з очікуванням складних, але конструктивних дискусій".

У зв'язку із запитанням преси він наголосив, що головне – бути добре підготовленим, чітко розуміти цілі партнера та завжди діяти в найкращих інтересах своєї країни.

"Такий дух панував під час розмов між президентом і мною: ти йдеш на такі зустрічі добре підготовленим, розуміючи цілі свого партнера і завжди діючи в найкращих інтересах Канади, і ми будемо рухатися далі", – додав Карні.

Як відомо, перший візит Карні до США для зустрічі з американським президентом готується на вівторок, 6 травня.

28 лютого Зеленський достроково залишив Білий дім після сварки з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Тоді суперечка почалася з того, що Джей Ді Венс запропонував дати шанс дипломатії Трампа врегулювати війну. На це Зеленський дав розлогу відповідь, що дипломатія з Росією з 2014 року не спрацювала.

У березні спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог розповів, що радив Зеленському "не йти" на зустріч з Трампом у лютому.