Премьер Канады учтет "инцидент Зеленского" в переговорах с Трампом

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ожидает "сложных, но конструктивных" переговоров с президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в Вашингтон.

Его слова цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

На вопрос журналистов, как он планирует избежать напряженности в общении с американским лидером, подобной инциденту в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским, Карни ответил: "Я еду туда с ожиданием сложных, но конструктивных дискуссий".

В связи с вопросом прессы он подчеркнул, что главное – быть хорошо подготовленным, четко понимать цели партнера и всегда действовать в лучших интересах своей страны.

"Такой дух царил во время разговоров между президентом и мной: ты идешь на такие встречи хорошо подготовленным, понимая цели своего партнера и всегда действуя в лучших интересах Канады, и мы будем двигаться дальше", – добавил Карни.

Как известно, первый визит Карни в США для встречи с американским президентом готовится на вторник, 6 мая.

28 февраля Зеленский досрочно покинул Белый дом после ссоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом.

Тогда спор начался с того, что Джей Ди Венс предложил дать шанс дипломатии Трампа урегулировать войну. На это Зеленский дал развернутый ответ, что дипломатия с Россией с 2014 года не сработала.

В марте специальный посланник США в Украине Кит Келлог рассказал, что советовал Зеленскому "не идти" на встречу с Трампом в феврале.