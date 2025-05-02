Bloomberg: премʼєр Канади зустрінеться з Трампом 6 травня

Перший візит канадського премʼєр-міністра Марка Карні до США для зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом готується на вівторок, 6 травня.

Про це агентству Bloomberg сказали поінформовані джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією Bloomberg, деталі зустрічі Карні та Трампа ще пропрацьовуються, тому про неї поки не оголошують офіційно.

Для обох лідерів це буде перша зустріч після того, як Ліберальна партія премʼєр-міністра Канади виграла дострокові парламентські вибори 28 квітня, почасти – завдяки антитрампівській риториці.

Трамп натякнув на візит Карні на засіданні свого Кабінету цього тижня, коли сказав, що той приїде до Вашингтона "протягом наступного тижня або навіть раніше".

Сам Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив про жорсткий підхід до майбутніх переговорів з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, з моменту переобрання Дональда Трампа на посаду президента США він неодноразово згадував про те, що Канада стане "51-м американським штатом", що викликало обурення канадців.

Читайте також: Перемога завдяки Трампу: як погрози президента США змінили канадську політику.