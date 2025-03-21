Келлог розповів, як застерігав Зеленського перед зустріччю з Трампом

Спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог розповів, що радив українському президенту Володимиру Зеленському "не йти" на зустріч з американським візаві Дональдом Трампом у лютому 2025 року.

Про це він сказав у ефірі телеканалу Fox News, пише "Європейська правда".

Під час ефіру журналістка запитала у Келлога, "як ми пройшли шлях від катастрофи в Овальному кабінеті між Трампом і Зеленським до вчорашньої телефонної розмови їх обох, яку ви описали як дуже виважену, збалансовану".

Келлог вважає, що у Зеленського та Трампа була хороша телефонна розмова у березні через те, що після зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого український президент "зрозумів, що має справу з зовсім іншим політиком і лідером в особі Дональда Трампа".

"Ми застерігали його того ранку: не йди туди", – розповів Келлог про події в Овальному кабінеті в лютому.

На уточнювальне запитання, чи сказав він це Зеленському, Келлог заявив, що він та ще 13 сенаторів перебували у готелі вранці 28 лютого й вони "провели" Зеленського крізь те, як "це все буде виглядати", коли він зайде в Овальний кабінет.

Це, за його словами, було зроблено для того, аби Зеленський "не був здивований цим і розумів, що Трамп значно відрізняється від Джо Байдена".

Келлог звернув увагу на те, що "все було добре, поки не прийшла преса".

28 лютого Зеленський достроково залишив Білий дім після сварки з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Тоді суперечка почалася з того, що Джей Ді Венс запропонував дати шанс дипломатії Трампа врегулювати війну. На це Зеленський дав розлогу відповідь, що дипломатія з Росією з 2014 року не спрацювала.

Президент України після скандальної розмови пояснив свої позиції, наголосивши, зокрема, що не може погоджуватися на небезпечні для України умови перемир’я з Росією.

19 березня Зеленський та Трамп поспілкувалися телефоном після того, як американський президент провів переговори із очільником Кремля Владіміром Путіним.

Після розмови Зеленський розповів, що вони з Трампом домовились обговорити технічні деталі часткового перемирʼя – відмови від ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

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