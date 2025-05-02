Кандидат румунських ультраправих не вважає Росію загрозою НАТО

Спільний кандидат у президенти від румунських ультраправих, лідер Альянсу за об’єднання румунів Джордже Сіміон заявив, що Росія не становить значної загрози для НАТО, а єдиним ризиком для східного флангу альянсу є розпад самого НАТО.

Про це він сказав у інтерв’ю Reuters, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 2 травня, в інтерв’ю агентству, Сіміон висловив впевненість у тому, що "Росія не має потенціалу, щоб становити значну загрозу для найбільшого військового альянсу в світі".

"Тому єдиною загрозою є потенційний розпад НАТО. Для Румунії, Польщі, країн Балтії це серйозна загроза безпеці", – вважає ультраправий політик.

На його думку, єдиний шлях для Альянсу – це забезпечення подальшого лідерства США в НАТО.

"Ми повинні працювати над єдністю НАТО і зберегти його як оборонний альянс. Є ті, хто хотів би створити два геополітичні блоки, навіть протилежні блоки, ЄС і США", – зазначив Сіміон.

За даними останніх опитувань, Сіміон лідирує у першому турі виборів, але програв би у другому турі у парі майже з будь-яким з кандидатів.

Раніше міністри оборони країн Балтії висловлювали застереження, що швидке припинення вогню в Україні різко збільшить загрозу безпеці їхньому регіону.

А нова оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

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