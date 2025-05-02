Кандидат румынских ультраправых не считает Россию угрозой НАТО

Общий кандидат в президенты от румынских ультраправых, лидер Альянса за объединение румын Джордже Симион заявил, что Россия не представляет значительной угрозы для НАТО, а единственным риском для восточного фланга альянса является распад самого НАТО.

Об этом он сказал в интервью Reuters, передает "Европейская правда".

В пятницу, 2 мая, в интервью агентству Симион выразил уверенность в том, что "Россия не имеет потенциала, чтобы представлять значительную угрозу для крупнейшего военного альянса в мире".

"Поэтому единственной угрозой является потенциальный распад НАТО. Для Румынии, Польши, стран Балтии это серьезная угроза безопасности", – считает ультраправый политик.

По его мнению, единственный путь для Альянса – это обеспечение дальнейшего лидерства США в НАТО.

"Мы должны работать над единством НАТО и сохранить его как оборонный альянс. Есть те, кто хотел бы создать два геополитических блока, даже противоположные блоки, ЕС и США", – отметил Симион.

По данным последних опросов, Симион лидирует в первом туре выборов, но проиграл бы во втором туре в паре почти с любым из кандидатов.

Ранее министры обороны стран Балтии высказывали предостережения, что быстрое прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу безопасности ихнего региона.

А новая оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

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