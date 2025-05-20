Зеленський та фон дер Ляєн обговорили підготовку 18-го пакета санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалися після ухвалення 17-го санкційного пакета проти Росії щодо наступного санкційного удару по РФ.

Про це стало відомо із соцмереж Зеленського та фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

У вівторок, 20 травня, після того, як Європейський Союз ухвалив 17-тий пакет санкцій проти Росії, президентка Єврокомісії поспілкувалася із Зеленським.

За її словами, готується 18-й пакет санкцій проти РФ "із подальшими болючими обмеженнями".

"Настав час посилити тиск на Росію, щоб досягти припинення вогню", – наголосила фон дер Ляєн.

Зеленський, своєю чергою, привітав такий крок та наголосив на важливості жорстко "обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості".

"Обговорили з Урсулою вже й підготовку 18-го санкційного пакету Євросоюзу. Російська нафта, інфраструктура торгівлі енергоресурсами, банки й фінансові схеми – це те, що найбільш болісно для Росії, а відповідно, найбільш корисно для миру", – акцентував він.

Окрім цього, Зеленський та фон дер Ляєн детально обговорили розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 19 травня.

20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України, та окремі санкції за за використання хімічної зброї проти України.

У Раді ЄС також розкрили деталі додаткових персональних санкцій, застосованих у відповідь на гібридну дестабілізаційну діяльність Росії, спрямовану проти країн ЄС і партнерів.

Ці санкції є одним із серії пакетів, які готували на затвердження 20 травня.