Зеленский и фон дер Ляйен обсудили подготовку 18-го пакета санкций против РФ

Президент Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообщались после принятия 17-го пакета санкций против России в отношении следующего санкционного удара по РФ.

Об этом стало известно из соцсетей Зеленского и фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 20 мая, после того, как Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России, президент Еврокомиссии пообщалась с Зеленским.

По ее словам, готовится 18-й пакет санкций против РФ "с дальнейшими болезненными ограничениями".

"Настало время усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Зеленский, в свою очередь, приветствовал такой шаг и подчеркнул важность жесткого "ограничения российского танкерного флота, который служит финансированию убийств, а также всех схем, которые Россия использует для развития военной промышленности".

"Обсудили с Урсулой уже и подготовку 18-го санкционного пакета Евросоюза. Российская нефть, инфраструктура торговли энергоресурсами, банки и финансовые схемы – это то, что наиболее болезненно для России, а соответственно, наиболее полезно для мира", – акцентировал он.

Кроме этого, Зеленский и фон дер Ляйен подробно обсудили беседу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 19 мая.

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну против Украины, а также отдельные санкции за использование химического оружия против Украины.

В Совете ЕС также раскрыли детали дополнительных персональных санкций, примененных в ответ на гибридную дестабилизирующую деятельность России, направленную против стран ЕС и партнеров.

Эти санкции являются одним из серии пакетов, которые готовили для утверждения 20 мая.