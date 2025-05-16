Окрім 17-го пакета санкцій проти Росії, 20 травня ЄС затвердить ще три види санкцій

Рада ЄС у закордонних справах у вівторок, 20 травня, має затвердити 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, а на додачу до нього – ще три пакети санкцій: щодо гібридної діяльності РФ, щодо порушень прав людини та щодо застосування хімічної зброї.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив посадовець Євросоюзу, причетний до підготовки вказаних документів.

Також вказані плани підтвердили кілька дипломатів держав ЄС у Брюсселі, з якими поспілкувалася "ЄвроПравда".

"У вівторок планується затвердити ряд різнобічних пакетів санкцій. Це буде найширше в історії одночасне запровадження різних видів санкцій ЄС проти Росії, яких є чотири", – розповів співрозмовник "Європейської правди".

"Загалом ми очікуємо на прийняття 20 травня понад 130 індивідуальних санкцій, а також – санкції щодо військової промисловості РФ та її постачальників з третіх країн, дезінформаційної пропаганди та російського тіньового флоту", – додав він.

Перший пакет санкцій, який має затвердити 20 травня Рада ЄС – це, власне, 17-й пакет санкцій, які Євросоюз запроваджує у відповідь на російську агресію проти України.

"До 17-го пакету санкцій увійде 75 індивідуальних санкцій, а також – біля 200 суден "тіньового флоту" РФ. І це найбільший на сьогоднішній день пакет санкцій проти Росії щодо суден", – розповів посадовець ЄС.

За його словами, другий напрямок санкцій проти Росії, які планують затвердити 20 травня – це пакет санкцій щодо гібридної діяльності Росії в рамках режиму гібридних санкцій, який включатиме в себе 27 позицій та секторальних заходів.

Третій – пакет щодо порушень прав людини у Росії в рамках режиму санкцій за порушення прав людини, куди планують внести 28 індивідуальних санкційних позицій.

І четвертий – пакет санкцій за використання Росією хімічних засобів масового ураження як засобу ведення війни в Україні в рамках режиму санкцій за хімічну зброю.

За словами співрозмовника "Європейської правди" усі чотири пакети санкцій – узгоджені на рівні послів держав ЄС, і жодна держава – включаючи Угорщину – станом на зараз не має заперечень щодо їх прийняття.

Як раніше повідомляла "ЄвроПравда", 17-й пакет санкцій проти Росії можуть ухвалити на Раді ЄС у закордонних справах 20 травня.

16 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, які заходи можуть увійти у наступний, 18-й пакет санкцій проти РФ, який вже почали розробляти.