У Латвії хочуть виділити 150 млн євро на покращення демографічної ситуації

У Латвії Міністерство добробуту просить виділити 150 мільйонів євро на заходи демографічної політики, що мають спростити рішення про батьківство для латвійських родин.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Міністерство добробуту Латвії розробило комплекс заходів, які мають полегшити життя родинам з малими дітьми та пом’якшити обставини, які бувають причинами відкладеного рішення про батьківство.

План потребує фінансування у розмірі 150 млн євро, що передбачені зокрема на субсидії для оплати роботи няні чи центрів догляду за дитиною, виплати при народженні дитини і регулярну фінансову підтримку, соціальні гарантії для непрацюючих доглядальників за дитиною.

Частина заходів стосуються також підтримки родин, які усиновлюють дитину.

Раніше у доповіді-аналізі щодо того, як покращити демографічну ситуацію в країні, відзначили, що важливо не лише запропонувати матеріальну підтримку для батьків, а й створити можливість для того, щоб обоє могли поєднувати догляд за дитиною з кар’єрою – для чого потрібен, зокрема, більш гнучкий графік дитсадків.

Факторами відкладеного рішення про батьківство часто є також житлове питання і невпевненість родини у своєму фінансовому становищі.

Минулого року у Греції також презентували пакет заходів, за допомогою яких сподіваються заохотити родини народжувати дітей і змінити поточну демографічну тенденцію.

У Німеччині за підсумками 2023 року народжуваність впала до 10-річного мінімуму, а у Франції стала найменшою з часів Другої світової війни, що спонукало президента Емманюеля Макрона готувати план підвищення народжуваності.