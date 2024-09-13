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Греція оголосила пакет заходів для підвищення народжуваності

Новини — П'ятниця, 13 вересня 2024, 09:34 — Марія Ємець

Уряд Греції презентував пакет заходів, за допомогою яких сподівається заохотити родини народжувати дітей і змінити поточну демографічну тенденцію. 

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

12 вересня міністри у справах сім’ї, охорони здоров’я, фінансів та внутрішніх справ розповіли про заходи, якими уряд сподівається заохотити родини народжувати більше дітей. 

У Греції, як і у багатьох країнах Європи, спостерігається тенденція до спадання народжуваності і старіння населення, що у перспективі загрожує значними проблемами з поповненням пенсійного фонду. У 2022 році країна зафіксувала рекордно низьку народжуваність. 

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Запропоновані заходи включають податкові знижки для батьків, знижки на послуги з догляду за дитиною, підвищення заробітних плат з 2025 року. 

Заступник міністра фінансів Танос Петраліас визнав, що для зміни тенденцій суто фінансових заохочень недостатньо – потрібна краща якість систем освіти та охорони здоров’я, підвищення рівня доходів і можливість гнучкіше поєднувати робочі та сімейні справи.

У Німеччині за підсумками 2023 року народжуваність впала до 10-річного мінімуму, а у Франції стала найменшою з часів Другої світової війни, що спонукало президента Емманюеля Макрона готувати план підвищення народжуваності

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Греція ЄвроЖиття
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