В Латвии хотят выделить 150 млн евро на улучшение демографии

В Латвии Министерство благосостояния просит выделить 150 млн евро на меры демографической политики, которые должны упростить решение о родительстве для латвийских семей.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Министерство благосостояния Латвии разработало комплекс мер, призванных облегчить жизнь семьям с маленькими детьми и смягчить обстоятельства, которые бывают причинами отложенного решения о родительстве.

План требует финансирования в размере 150 млн евро, которые предусмотрены, в частности, на субсидии для оплаты работы няни или центров ухода за ребенком, выплаты при рождении ребенка и регулярную финансовую поддержку, социальные гарантии для тех, кто ухаживает за ребенком и не работает.

Часть мер касается также поддержки семей, усыновляющих ребенка.

Ранее в докладе-анализе о том, как улучшить демографическую ситуацию в стране, отметили, что важно не только предложить материальную поддержку для родителей, но и создать возможность для того, чтобы оба могли совмещать уход за ребенком с карьерой – для чего нужен, в частности, более гибкий график детских садов.

Факторами отложенного решения о родительстве часто являются также жилищный вопрос и неуверенность семьи в своем финансовом положении.

В прошлом году в Греции также представили пакет мер, с помощью которых надеются поощрить семьи рожать детей и изменить текущую демографическую тенденцию.

В Германии по итогам 2023 года рождаемость упала до 10-летнего минимума, а во Франции стала самой низкой со времен Второй мировой войны, что побудило президента Эмманюэля Макрона подготовить план повышения рождаемости.