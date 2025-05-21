Близький соратник Дуди перейшов у табір кандидата від партії влади Тшасковського

Один з найближчих соратників чинного президента Польщі Анджея Дуди приєднався до команди кандидата в президенти від урядової "Громадянської коаліції" Рафала Тшасковського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Яцек Севера, колишній голова Бюро національної безпеки і близький соратник президента Анджея Дуди, який представляє опозиційну "Право і справедливість", став соціальним радником Рафала Тшасковського.

"Під час дискусії на Польському економічному конгресі я запитав Яцека Северу, чи прийняв би він пропозицію про співпрацю від мера Рафала Тшасковського. Він відповів, що так, він готовий працювати з Рафалом Тшасковським. Це дуже важлива декларація, яка показує, що безперервність дій держави є великою цінністю. Безпека, Польща!" – заявив глава МВС Польщі Томаш Семоняк.

Це підтвердив і сам Рафал Тшасковський.

"Я радий, що міністр Яцек Севера позитивно відповів на моє запрошення до співпраці в якості соціального радника. У питаннях надзвичайної важливості варто звертатися за підтримкою до експертів з різних сфер. А безпека Польщі надто важлива, щоб кожні кілька років робити в ній революцію. Необхідно проводити мудру, довгострокову політику. І бути відкритим до різних точок зору", – написав кандидат у президенти Польщі в X.

Дані після підрахунку голосів зі 100% виборчих дільниць показали, що мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади набрав у першому турі виборів 31,36%, а директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", – 29,54%.

А представник антиукраїнської партії "Конфедерація" Славомір Менцен, який зайняв третє місце у першому турі президентських виборів, не висловив у вівторок однозначної підтримки жодному з кандидатів, які вийшли в другий тур, однак висунув їм свої умови підтримки.

Детальний аналіз читайте у статті редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка: Тріумф українофобів. Як вибори президента стали сигналом тривоги і для Києва, і для поляків.