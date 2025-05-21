Близкий соратник Дуды перешел в лагерь кандидата от партии власти Тшасковского

Один из ближайших соратников действующего президента Польши Анджея Дуды присоединился к команде кандидата в президенты от правительственной "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Яцек Севера, бывший глава Бюро национальной безопасности и близкий соратник президента Анджея Дуды, представляющий оппозиционную "Право и справедливость", стал социальным советником Рафала Тшасковского.

"Во время дискуссии на Польском экономическом конгрессе я спросил Яцека Северу, принял бы он предложение о сотрудничестве от мэра Рафала Тшасковского. Он ответил, что да, он готов работать с Рафалом Тшасковским. Это очень важная декларация, которая показывает, что непрерывность действий государства является большой ценностью. Безопасность, Польша!" – заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк.

Это подтвердил и сам Рафал Тшасковский.

"Я рад, что министр Яцек Севера положительно ответил на мое приглашение к сотрудничеству в качестве социального советника. В вопросах чрезвычайной важности стоит обращаться за поддержкой к экспертам из разных сфер. А безопасность Польши слишком важна, чтобы каждые несколько лет делать в ней революцию. Необходимо проводить мудрую, долгосрочную политику. И быть открытым к разным точкам зрения", – написал кандидат в президенты Польши в X.

Данные после подсчета голосов со 100% избирательных участков показали, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти набрал в первом туре выборов 31,36%, а директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", – 29,54%.

А представитель антиукраинской партии "Конфедерация" Славомир Менцен, занявший третье место в первом туре президентских выборов, не выразил во вторник однозначной поддержки ни одному из кандидатов, вышедших во второй тур, однако выдвинул им свои условия поддержки.

Подробный анализ читайте в статье редактора "ЕвроПравды" Юрия Панченко: Триумф украинофобов. Как выборы президента стали сигналом тревоги и для Киева, и для поляков.